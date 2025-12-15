(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Triste

Pedreiro morre após passar mal em obra

15 Dez 2025 - 14h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Samu deixando o condomínio - Crédito: Maycon MaximinoSamu deixando o condomínio - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira, 15, a equipe de Suporte Avançado do SAMU (USA) foi acionada para atender uma ocorrência em uma obra em um condomínio, localizada na Avenida Brasiliano Dahma.

No local, os socorristas constataram o óbito de um pedreiro de 65 anos. Segundo relatos de colegas de trabalho, o homem havia se queixado de dores no peito ainda pela manhã. Após o almoço, ele se deitou para descansar durante o horário de pausa, porém não acordou mais.

Funcionários da obra perceberam a situação e tentaram acordá-lo, mas constataram que ele já não apresentava sinais vitais. O SAMU foi acionado e, ao chegar, a equipe médica apenas confirmou o óbito.

A suspeita inicial é de infarto ou parada cardíaca, porém a causa da morte ainda será esclarecida. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa oficial do óbito.

Leia Também

Colisão entre carro e caminhonete é registrada na Vila Lutfalla
Segurança12h18 - 15 Dez 2025

Colisão entre carro e caminhonete é registrada na Vila Lutfalla

Mulher é vítima de furto duas vezes na mesma noite em São Carlos
Que fase 11h46 - 15 Dez 2025

Mulher é vítima de furto duas vezes na mesma noite em São Carlos

Golpe em anúncio de motocicleta causa prejuízo financeiro
Segurança09h03 - 15 Dez 2025

Golpe em anúncio de motocicleta causa prejuízo financeiro

Homem é preso em flagrante após agredir mulher no Centro
Segurança09h01 - 15 Dez 2025

Homem é preso em flagrante após agredir mulher no Centro

Caminhoneiro de São Carlos é agredido após discussão no trânsito na Rodovia dos Bandeirantes
Segurança08h57 - 15 Dez 2025

Caminhoneiro de São Carlos é agredido após discussão no trânsito na Rodovia dos Bandeirantes

Últimas Notícias