Pedreiro morre após passar mal em obra

Na tarde desta segunda-feira, 15, a equipe de Suporte Avançado do SAMU (USA) foi acionada para atender uma ocorrência em uma obra em um condomínio, localizada na Avenida Brasiliano Dahma.
No local, os socorristas constataram o óbito de um pedreiro de 65 anos. Segundo relatos de colegas de trabalho, o homem havia se queixado de dores no peito ainda pela manhã. Após o almoço, ele se deitou para descansar durante o horário de pausa, porém não acordou mais.
Funcionários da obra perceberam a situação e tentaram acordá-lo, mas constataram que ele já não apresentava sinais vitais. O SAMU foi acionado e, ao chegar, a equipe médica apenas confirmou o óbito.
A suspeita inicial é de infarto ou parada cardíaca, porém a causa da morte ainda será esclarecida. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa oficial do óbito.