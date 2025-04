Pedreiro é acusado de estuprar adolescente

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de estupro será investigado pela Polícia Civil de Descalvado e envolve uma estudante adolescentge e um pedreiro. A vítima alega ter sido violentada por três vezes.

O pai da vítima relatou o que teria ocorrido, na versão da filha de 15 anos. Nas duas primeiras vezes, teria omitido o crime por medo, já que o acusado teria feito ameaças de morte. Porém, na noite de segunda-feira, 28, o acusado teria entrado em contato via WhatsApp, dizendo que iria esperá-la na manhã seguinte, em frente a escola onde estuda, no centro de Descalvado.

Assim ocorreu. Ela entrou no carro do acusado e ambos foram a um motel, onde mantiveram relações sexuais e por volta das 14h30 foi deixada na casa de uma amiga onde ficou até o final da tarde. Alegou que estaria com medo de ir para sua casa.

Posteriormente a jovem relatou o ocorrido ao pai que procurou a Polícia Civil para denunciar o crime.

Leia Também