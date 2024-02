Durante poda, pedra danifica para-brisas de carro na SP-310, em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O motorista de uma Duster fez boletim de ocorrência no início da madrugada desta terça-feira, 27, na CPJ, alegando ter ocorrido um acidente que causou danos materiais em sua Duster na tarde de sexta-feira, 24, quando transitava pela rodovia Washington Luís (SP-310).

A vítima, de 59 anos estava acompanhada da esposa, de 57 anos e disse que no km 242 funcionários da concessionária que administra a rodovia faziam a poda do mato no acostamento e não havia tela de proteção. Em dado momento uma pedra teria sido arremessada por uma das roçadeiras e atingiu o para-brisa do seu carro, trincando-o.

Em seguida, parou o veículo e falou com o encarregado que teria orientado a entrar em contato com a concessionária para ser ressarcido. Segundo ele, a orientação passada foi para que elaborasse um BO.

