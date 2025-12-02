Pedestre morre ao tentar atravessar a Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento com morte foi registrado na tarde desta terça-feira (2) na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 249, em Ibaté, no sentido Capital–Interior.

Segundo informações preliminares, a vítima, um homem ainda não identificado, tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo cujo motorista não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, o pedestre foi lançado sobre a parte frontal do automóvel, atingiu o para-brisa e acabou arremessado ao centro da rodovia.

O homem carregava uma sacola com roupas e um par de tênis, que ficaram espalhados pelo canteiro central após o acidente. Equipes da concessionária responsável pelo trecho prestaram atendimento, mas nada puderam fazer, já que a vítima já estava em óbito.

A Polícia Rodoviária foi acionada, assim como a equipe de perícia, que realizou os procedimentos técnicos no local. A identidade da vítima ainda é desconhecida, pois ele não portava documentos. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

