segunda, 03 de novembro de 2025
Segurança

Pedestre fica desacordado após ser assaltado e agredido por trio no Cidade Jardim

03 Nov 2025 - 12h38Por Erika
Pronto Atendimento da Santa Casa - Crédito: divulgaçãoPronto Atendimento da Santa Casa - Crédito: divulgação

Um homem de 38 anos foi vítima de roubo e agressão na noite de sábado (1º) na Alameda das Hortênsias, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

A vítima, que caminhava pela via, informou em boletim de ocorrência, que no momento do crime, um carro prata parou ao seu lado e dele saíram três desconhecidos, que começaram a agredi-lo, até que um pessoa gritou, distraindo a atenção deles, momento em que a vítima aproveitou para fugir, escondendo-se atrás de uma árvore, onde acabou perdendo os sentidos e quando acordou, já estava na Santa Casa.

Os autores fugiram, levando o celular e R$ 200,00 em dinheiro que subtraíram da vítima.

A Polícia Civil informou que os três autores ainda não foram identificados. Nenhum suspeito foi localizado até o momento, e o caso será investigado pelo 3º Distrito Policial de São Carlos.

