Pedestre é atropelado por Fusca no Centro de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um pedestre de 36 anos ficou ferido após ser atropelado por um Fusca na manhã desta sexta-feira (24), na rua Episcopal, em frente à agência do Santander, região central de São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista do Fusca seguia pela faixa da esquerda quando o pedestre tentou atravessar fora da faixa de pedestres. Ele teria parado no meio da via, aguardando a passagem de veículos, mas tentou atravessar novamente no momento em que o carro se aproximava, sem tempo hábil para o motorista frear ou desviar.

A vítima sofreu dores nas costas e foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou o trânsito no local.

