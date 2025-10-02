(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Segurança

Pedestre é atropelado em frente ao Passeio São Carlos

02 Out 2025 - 15h28Por Jessica Carvalho R.
Pedestre é atropelado em frente ao Passeio São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento foi registrado na tarde desta quinta-feira (02), em frente ao shopping Passeio São Carlos, localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes.

De acordo com informações, o condutor de um Fiat Mobi seguia pela faixa da esquerda quando um jovem de 20 anos tentou atravessar a via fora da faixa de pedestres. O pedestre teria parado no meio da pista e, no momento em que o motorista tentou desviar, ambos seguiram para o mesmo lado, resultando na colisão.

A vítima sofreu ferimentos leves, apresentando traumas nas pernas e escoriações pelo corpo. O primeiro atendimento foi realizado pela motolância do SAMU e, em seguida, pela Unidade de Suporte Avançado (USA). O jovem foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos.

