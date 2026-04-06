Pedestre é atropelado em alça de acesso da Rodovia Washington Luís

Unidade resgate do Corpo de Bombeiros chega à Santa Casa com a vítima - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um pedestre ficou ferido após ser atropelado no início da noite deste domingo (5), na alça de acesso da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu por volta das 18h20, no km 228+900 metros da pista norte, nas proximidades de um atacadista localizado às margens da rodovia.

A condutora do veículo relatou aos policiais que seguia no sentido Rio Claro–São Carlos e, ao chegar ao topo da alça de acesso, verificou à esquerda e, ao não visualizar outros veículos, prosseguiu com o automóvel. Nesse momento, acabou atropelando um homem que atravessava a via a pé.

Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu em observação médica.

Ainda segundo o registro policial, a perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local do acidente. O caso foi encaminhado à unidade policial responsável pela área, que aguarda a conclusão do laudo pericial para esclarecer a dinâmica dos fatos.

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