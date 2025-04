Pedestre é atropelada por motoboy na Miguel Petroni

Compartilhar no facebook

Resgate no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma adolescente foi atropelada por uma moto na noite desta terça-feira (29), na rua Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes.

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava entre os carros quando a jovem tentou atravessar a via. Apesar de frear, o condutor da moto não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a pedestre.

Com o impacto, o motociclista foi lançado e ficou preso sob um veículo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado com trauma no braço até a Santa Casa.

A adolescente sofreu apenas ferimentos leves e foi acolhida no local pelo pai.

