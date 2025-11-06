(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Segurança

Pedestre é atingido por ônibus na área central de São Carlos

06 Nov 2025 - 18h42Por Erika
Um pedestre foi atingido por um ônibus na tarde desta quinta-feira, dia 6, na área central de São Carlos.

De acordo com informações, o coletivo seguia pela Rua Jesuíno de Arruda e realizava a conversão para a Rua Dona Alexandrina, quando o pedestre atravessou repentinamente em frente ao veículo e acabou sendo atingido, caindo ao solo.

O motorista conseguiu frear a tempo, evitando que o pedestre fosse atropelado de forma mais grave.

O homem, de 36 anos, recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do SAMU, mas recusou ser encaminhado ao hospital e deixou o local por conta própria.

Últimas Notícias