Pedestre é atingido por ônibus na área central de São Carlos

Um pedestre foi atingido por um ônibus na tarde desta quinta-feira, dia 6, na área central de São Carlos.

De acordo com informações, o coletivo seguia pela Rua Jesuíno de Arruda e realizava a conversão para a Rua Dona Alexandrina, quando o pedestre atravessou repentinamente em frente ao veículo e acabou sendo atingido, caindo ao solo.

O motorista conseguiu frear a tempo, evitando que o pedestre fosse atropelado de forma mais grave.

O homem, de 36 anos, recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do SAMU, mas recusou ser encaminhado ao hospital e deixou o local por conta própria.

