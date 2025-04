Pedaço de trilho força trem a parar sob risco de desastre ferroviário em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma barra de trilho de um metro, colocada sob a linha onde transitam os comboios ferroviários que ‘cortam’ São Carlos, está sendo avaliada como uma “atitude deliberada” e que poderia causar um desastre ferroviário. Pelo menos essa foi a afirmação de um analista da Rumo Logística que prestou queixa na CPJ por volta das 20h desta quarta-feira, 23, sobre um incidente ocorrido no km 194, próximo à rua Júlio Getúlio Bonicelli, no Parque Vale do Uirapuru.

Segundo ele, o maquinista conduzia o comboio quando sentiu um forte impacto e parou a locomotiva, acionando seguranças que foram ao local e durante inspeção, constataram a presença de um pedaço de trilho de um metro atravessado sobre a linha férrea.

De acordo com o colaborador da Rumo, o material teria sido colocado deliberadamente e de forma criminosa e que a ação tem como meta forçar a parada do comboio, para a prática de crimes.

Ainda ressalta o analista que tal atitude representa um grave risco a segurança pública, podendo ocasionar o descarrilamento dos vagões e um desastre ferroviários de grandes proporções. Ninguém foi detido.

