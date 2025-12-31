Passageira fica ferida após colisão entre moto e carro na rotatória do Shopping em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino



Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na tarde desta quarta-feira (31), na rotatória do Shopping, pela Avenida Parque Faber, em São Carlos.

De acordo com as informações, ambos os veículos seguiam em direção à rotatória do Parque Faber. A motocicleta era ocupada por duas mulheres, sendo a condutora e a passageira. Elas pretendiam acessar a Avenida Bruno Ruggiero Filho. Já a condutora do automóvel trafegava pela faixa da direita e tentou realizar a rotatória no sentido Shopping, momento em que acabou atingindo a motocicleta.



Com o impacto, a condutora e a passageira da moto caíram ao solo. A condutora não sofreu ferimentos, porém a passageira, uma mulher de 25 anos, ficou ferida. Durante a queda, o capacete saiu, ocasionando um corte na cabeça, além de diversas escoriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

