sábado, 29 de novembro de 2025
Segurança

Passageira de moto por app fica ferida após motociclista avançar pare

29 Nov 2025 - 09h51Por Da redação
Uma passageira de 28 anos ficou ferida na manhã deste sábado, 28, após o motociclista de um moto Uber avançar a sinalização de pare na rua 13 de Maio. No momento em que o condutor desrespeitou a parada obrigatória, ele e a passageira foram atingidos por um carro que seguia pela avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido Centro–Bairro, via que é preferencial.

Com o impacto, a passageira foi arremessada contra o para-brisa do veículo e, em seguida, ao solo. Ela sofreu trauma na face e na perna, sendo socorrida pela equipe do SAMU.

O motociclista também sofreu trauma na perna, porém recusou atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.

