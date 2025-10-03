Passageira de moto de aplicativo fica ferida em colisão com carro no Parque Sabará

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (3), uma mulher de 41 anos ficou ferida após a moto de aplicativo em que estava colidir contra um carro no bairro Parque Sabará, em São Carlos.

O acidente aconteceu na rua Dr. Marino da Costa Terra, no sentido Centro. Segundo informações, a condutora do automóvel teria feito uma manobra repentina para estacionar em frente a um prédio, momento em que o motociclista, que transportava a passageira, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a parte traseira do veículo.

Com o impacto, o carro teve um pneu furado e a lanterna traseira quebrada. O motociclista sofreu trauma em uma das pernas, mas dispensou atendimento médico. Já a passageira relatou fortes dores lombares e apresentava escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e orientou as partes envolvidas.

