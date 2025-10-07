Passageira de aplicativo fica ferida em colisão entre carro e moto em São Carlos

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na tarde desta terça-feira (7), em São Carlos.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Episcopal. Segundo informações, o automóvel seguia pela Marechal Deodoro quando o motorista avançou o sinal de “pare”. A motocicleta, conduzida por um motorista de aplicativo, descia pela Episcopal com uma passageira, que havia contratado o serviço.
O condutor tentou evitar a batida, mas acabou colidindo contra a lateral do veículo, fazendo com que ambos caíssem ao solo. O motorista do carro e o motociclista não se feriram. Já a passageira, uma mulher de 39 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa para atendimento médico.