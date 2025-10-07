(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Segurança

Passageira de aplicativo fica ferida em colisão entre carro e moto em São Carlos

07 Out 2025 - 15h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Passageira de aplicativo fica ferida em colisão entre carro e moto em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na tarde desta terça-feira (7), em São Carlos.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Episcopal. Segundo informações, o automóvel seguia pela Marechal Deodoro quando o motorista avançou o sinal de “pare”. A motocicleta, conduzida por um motorista de aplicativo, descia pela Episcopal com uma passageira, que havia contratado o serviço.

O condutor tentou evitar a batida, mas acabou colidindo contra a lateral do veículo, fazendo com que ambos caíssem ao solo. O motorista do carro e o motociclista não se feriram. Já a passageira, uma mulher de 39 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também

Dois são presos por tráfico de drogas no Santa Angelina
Segurança15h20 - 07 Out 2025

Dois são presos por tráfico de drogas no Santa Angelina

Família do Ceará procura por homem desaparecido há 17 dias em São Carlos
Segurança12h45 - 07 Out 2025

Família do Ceará procura por homem desaparecido há 17 dias em São Carlos

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes
Segurança12h19 - 07 Out 2025

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes

Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini
Veja vídeo 10h19 - 07 Out 2025

Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini

Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini
Segurança10h02 - 07 Out 2025

Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini

Últimas Notícias