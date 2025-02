Para não atropelar cachorro, motociclista sofre queda no São Carlos 1

Compartilhar no facebook

Motociclista foi socorrida à UPA Santa Felícia para atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 48 anos sofreu ferimentos após queda de moto na manhã desta quinta-feira, 13, na rua Paulo Toyama Riuji, no São Carlos 1.

A vítima pilotava sua moto e em dado momento, para não atropelar um cão que estava no meio da via, freou bruscamente. Ela perdeu o equilíbrio e caiu. Com escoriações e corte em um dos cotovelos, foi socorrida pelo SAMU à UPA Santa Felícia para atendimento médico.

