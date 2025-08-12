(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
Susto

Panela esquecida no fogo mobiliza o Corpo de Bombeiros no Jardim Belvedere

12 Ago 2025 - 14h20Por Da redação
Panela esquecida no fogo mobiliza o Corpo de Bombeiros no Jardim Belvedere - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (12) uma panela esquecida no fogão mobilizou o Corpo de Bombeiros na Rua Luiz Arnaldo Wenzel, no bairro Jardim Belvedere.

Segundo informações, uma senhora deixou a panela no fogo, o que gerou grande quantidade de fumaça. Vizinhos perceberam a situação e, ao notarem a intensidade da fumaça, acionaram o Corpo de Bombeiros.

A residência, um sobrado, foi acessada pelos bombeiros, mas antes disso, vizinhos conseguiram retirar a moradora, que estava no andar superior, e desligar o fogão.

A senhora inalou parte da fumaça e foi socorrida pela equipe da Unidade de Emergência e Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada à Santa Casa.

 

