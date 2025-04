Pai pega filho na escola e some, deixando a mãe desesperada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 27 anos está desesperada por não saber o paradeiro de seu filho, de apenas 3 anos, que foi levado pelo pai, na manhã de sexta-feira (11), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai do menino foi até a escola onde ele estuda e disse que precisava levá-lo a uma consulta médica, depois disse que seria a um exame médico. Juntando essa contradição com o fato de que quem costuma buscar e levar a criança à escola é a mãe, a diretora estranhou os fatos, mas mesmo assim deixou que o menor fosse levado e depois mandou mensagem avisando à mãe, que não sabia de nada.

Desesperada, a mulher passou o dia todo tentando localizar o filho e o pai dele, e apenas no final da tarde soube pela avó paterna da criança que eles estavam em uma praia, através de fotos enviadas, mas nenhuma das duas sabe a localização.

A mãe da criança afirma que em nenhum momento o pai pediu autorização para viajar com o filho e registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

Leia Também