Pai e filho ficam feridos em acidente envolvendo moto e ônibus

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito, envolvendo uma moto e um ônibus, deixou dois homens, de 25 e 55 anos, feridos, nesta tarde de sábado (12), na Avenida José Pereira Lopes.

Segundo informações, pai e filho transitavam com a moto, no sentido Jardim Zavaglia / Centro, quando um ônibus do transporte municipal urbano foi realizar uma conversão, dando seta e realizando a manobra corretamente, porém o condutor da moto não viu e não percebeu que ele ia virar, assim como também não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar a colisão.

Pai e filho sofreram várias escoriações pelo corpo e o jovem também ficou sentindo dores de cabeça, sendo ambos socorridos até a Santa Casa.

