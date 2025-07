Pai desaparece com filhos após mandado de prisão por dívida de pensão

Caso foi registrado na DDM - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil de São Carlos investiga o desaparecimento de dois irmãos, de 6 e 9 anos, após o pai, um homem de 44 anos, levá-los sem autorização da mãe. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) nesta sexta-feira (25), como subtração de incapazes.

Segundo relato da mãe, uma técnica em enfermagem de 31 anos, o pai das crianças, que já havia sido alvo de medida protetiva desde 2024, deixou de pagar a pensão alimentícia e teve sua prisão civil decretada pela Justiça no dia anterior. Temendo ser detido, ele desapareceu com os filhos no dia 24, enquanto as crianças estavam na casa da avó paterna, no bairro Boa Vista II.

A mulher contou à polícia que deixou os filhos com a ex-sogra para que passassem os últimos dias das férias escolares. Na manhã seguinte, ao buscar os meninos, foi informada pela avó paterna que o pai os havia levado dizendo que “não seria mais preso”. Ele também teria enviado um áudio a um familiar, alegando saber do mandado de prisão e que não voltaria para casa.

Desesperada, a mãe procurou a delegacia relatando ainda que o ex-companheiro é usuário de drogas, possui uma arma de fogo, cuja foto foi anexada ao boletim, e pode representar risco à integridade física das crianças. Ela teme que o sumiço esteja ligado a uma retaliação por ter solicitado nova ação de cobrança da pensão e relembrado a medida protetiva vigente.

.O caso segue em investigação pela DDM, e buscas foram iniciadas para localizar o pai e os dois meninos.

