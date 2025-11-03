(16) 99963-6036
Segurança

Pai de aluno é acusado de ameaçar funcionário em escola municipal de São Carlos

03 Nov 2025 - 09h39Por Erika
Viatura Guarda Municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 39 anos foi acusado de ameaçar de morte um porteiro de 21 anos em uma escola municipal de ensino fundamental localizada no bairro Jardim Araucária, em São Carlos (SP), na tarde de sexta-feira (31).

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados pelo Centro de Controle Operacional para atender à ocorrência de ameaça e no local, o porteiro relatou que o pai de uma criança teria se irritado com a forma como ele olhou para sua esposa, proferindo ameaças e afirmando que voltaria armado para matá-lo.

Os agentes informaram que, ao ser questionado, o homem confirmou ter feito as ameaças “no calor do momento”, alegando desentendimentos anteriores com o funcionário. Ele negou possuir arma de fogo, mas reafirmou as intenções de retaliação.

Testemunhas, entre elas uma professora e outro pai de aluno, presenciaram o ocorrido. A diretora da escola relatou ter verificado as imagens das câmeras de segurança e acionado a Guarda Municipal. Por segurança, o porteiro foi dispensado do serviço naquele momento.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor. O caso foi registrado como ameaça (artigo 147 do Código Penal) e será encaminhado para a unidade policial competente para prosseguimento das investigações.

