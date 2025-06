Padre acusado de estupro de vulnerável é preso em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora



Um padre de 51 anos foi preso na última terça-feira (3) em São Carlos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido na cidade de Indaiatuba na região de Campinas e a vítima seria um adolescente de 16 anos.



O pai do adolescente quem fez a denúncia. Segundo relatos, o religioso teria convidado o jovem para jantar em um restaurante com a autorização da mãe dele. No local o adolescente consumiu bebida alcoólica. Em seguida foi levado para a casa do padre, onde teria sido coagido a fazer sexo oral e masturbação no padre.

O sacerdote foi levado ao plantão policial e depois recolhido ao Centro de Triagem. Nesta quarta-feira policiais de Indaiatuba estiveram na cidade e providenciaram a transferência do padre.

