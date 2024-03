Padrasto é preso após agredir enteado de dois anos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 24 anos foi preso no final desta tarde de sexta-feira (22), acusado de agredir seu enteado, de apenas dois anos.

De acordo com informações, a mãe da criança viajou a trabalho e deixou o filho aos cuidados do padrasto, mas quando a monitora da van o pegou para levar à escola, percebeu que ele estava muito machucado e ao chegar na escola, relatou o fato à professora, que também observou que o menino estava com vários hematomas e queixando-se de dor na cabeça.

A mãe da criança foi informada e como estava viajando, pediu a uma tia-avó que fosse até a escola, mas quando ela chegou, ele já tinha sido socorrido à UPA da Vila Prado, mas precisou ser transferido para a Santa Casa para realizar exames e ficar em observação.

O agressor foi preso, conduzido ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

