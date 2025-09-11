(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Segurança

Paciente internado na UTI foge da Santa Casa

11 Set 2025 - 08h59Por Da redação
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: DivulgaçãoPronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 49 anos fugiu da Santa Casa de São Carlos na tarde desta quarta-feira (10), enquanto realizava tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o boletim de ocorrência, o paciente estava consciente e lúcido após uma sessão de hemodiálise quando retirou por conta própria o acesso venoso e deixou o hospital. Ele fazia uso de medicação contínua e necessitava de acompanhamento médico.

O caso foi registrado como evasão de paciente de estabelecimento hospitalar.

