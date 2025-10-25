Paciente é acusada de injuriar servidores após vacinação na UBS São José em São Carlos

Uma servidora pública denunciou de 41 anos, denunciou uma paciente de 49, após ser insultada durante atendimento na UBS São José, no bairro Vila Brasília, em São Carlos. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (23).
Segundo booletim de ocorrência a mulher compareceu á unidade que fica na Avenida Araraquara, para receber a revacinação da BCG, encaminhada pelo CAIC, pois não apresentava a cicatriz característica. Durante o procedimento, foi informada sobre os cuidados necessários e protocolos de segurança, incluindo o uso de máscaras e a presença de profissionais preparados.
A vítima relatou que a paciente se exaltou, dizendo que “aquele circo era ridículo” e que não acreditava nas explicações fornecidas pela equipe. Em seguida, proferiu ofensas verbais contra a servidora e outros profissionais da UBS.
Após ser alertada sobre a conduta, a mulher deixou a unidade, mas retornou minutos depois, elevando o tom e insultando novamente os funcionários. A Guarda Municipal foi acionada, porém ela fugiu antes da chegada da equipe.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência como injúria na manhã desta sexta-feira (24), no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.