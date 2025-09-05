Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos

Um paciente registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira (04) relatando o suposto vazamento de informações relacionadas a um atestado médico emitido em uma UBS em São Carlos.

Segundo o documento, após a ocorrência inicial que tratava de suspeita de fraude em atestados médicos, conteúdos teriam sido publicados em uma rede social, sugerindo que os dados do paciente haviam sido expostos. O registro aponta ainda que circulavam acusações sobre a origem dos documentos e sobre a conduta da vítima.

O homem, afirmou não ser possível identificar a origem do vazamento e negou ter feito qualquer divulgação. Ele reforçou que as informações não partiram dele e que procurou a polícia para resguardar sua versão.

O caso fserá investiga.

Leia Também