Ossada humana é encontrada nas margens da SP-215, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um encontro de cadáver em avançado estado de decomposição foi registrado na tarde desta terça-feira (23), em uma fazenda localizada em frente ao bairro Cidade Aracy, às margens da rodovia SP-215, Rodovia Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

De acordo com as informações, o proprietário da fazenda trafegava por uma estrada de terra dentro da propriedade quando percebeu um forte odor vindo da vegetação. Ao verificar o local, acabou localizando uma ossada humana, com poucas partes ainda com pele, espalhada em meio ao mato. Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada via COPOM.

Equipes da Patrulha Rural compareceram ao local e constataram a presença dos restos mortais. Segundo relato do proprietário, no último domingo ele havia advertido um indivíduo que utilizava uma carriola para descartar um puff dentro da propriedade. O homem, aparentando cerca de 40 anos, foi orientado de que o local era particular e não poderia ser utilizado para descarte de entulho ou objetos.

Após a advertência, o indivíduo recolheu o puff e seguiu em direção às margens da rodovia. A polícia trabalha com a hipótese de que o objeto tenha sido utilizado para encobrir os restos mortais durante o descarte, possivelmente para não levantar suspeitas. Ao ser advertido, o suspeito teria levado apenas o puff, deixando a ossada no local.

No ponto onde os restos mortais foram encontrados, verificou-se a ausência do crânio e de uma das pernas. Também foram localizadas vestimentas, sendo uma calça jeans e uma cueca, o que indica, de forma preliminar, que a vítima possa ser do sexo masculino, embora a confirmação dependa de exames periciais.

A perícia técnica foi acionada, assim como o delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), João Fernando Baptista, que acompanhou os trabalhos no local. Após os procedimentos legais, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames, incluindo análise de DNA, para a identificação da vítima e esclarecimento das circunstâncias da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

