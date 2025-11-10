Polícia Civil do Deinter 3 intensifica combate ao crime em oito regiões

Delegacia Seccional São Carlos - Crédito: arquivo

O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 3, com sede em Ribeirão Preto, desencadeou uma ampla ação policial denominada Operação Xeque-Mate, que resultou em números expressivos no combate à criminalidade em toda a região. A operação contou com a integração de diversas Delegacias Seccionais, abrangendo 93 municípios do interior paulista, entre eles Araraquara, Barretos, Bebedouro, Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra e Sertãozinho.

Durante a ofensiva, as equipes da Polícia Civil cumpriram 370 mandados de prisão e 483 mandados de busca e apreensão, reforçando o enfrentamento direto contra o tráfico de drogas, crimes patrimoniais e outros delitos. Além disso, foram recuperados R$ 396 mil provenientes de atividades ilícitas e apreendidos 114 quilos de entorpecentes.

A Operação Xeque-Mate simboliza uma ação coordenada e estratégica do Deinter 3, Com uma área de atuação que se estende do centro ao extremo norte do estado de São Paulo, o departamento atende uma população estimada em mais de 3,3 milhões de habitantes (IBGE, 2012).

O delegado responsável pelo Deinter 3 destacou que a operação reflete o compromisso da Polícia Civil em desarticular organizações criminosas, garantir a segurança da população e fortalecer a presença do Estado em todas as cidades sob sua jurisdição. A ação foi planejada com base em investigações detalhadas e contou com o apoio de diversas unidades especializadas, resultando em uma das maiores operações já realizadas na região.

Com a Xeque-Mate, a Polícia Civil reafirma seu papel essencial na manutenção da ordem pública e no enfrentamento ao crime organizado, demonstrando eficiência e integração entre as forças policiais do interior paulista.

