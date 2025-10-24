Operação Xeque-Mate desarticula "casa bomba" e apreende grande quantidade de drogas em Ibaté

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, desarticulou uma “casa bomba” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté, nesta sexta-feira (24). A ação faz parte da operação “Xeque-Mate”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto.

No local, os policiais localizaram e apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico: 26 gramas de sementes de maconha, 1.965 microtubos contendo cocaína (1,45 kg), 55 porções de haxixe (38 g), 221 pedras de crack (221 g), 505 frascos com crack (271 g), 582 porções de maconha (1,55 kg) e 427 porções de skunk (922 g).

Também foram apreendidos apetrechos utilizados na preparação e comercialização de drogas, além de seis máquinas de cartão e diversos documentos que devem auxiliar nas investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a operação tem como objetivo desarticular núcleos de distribuição de drogas na região. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos.

