(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Segurança

Operação Xeque-Mate desarticula "casa bomba" e apreende grande quantidade de drogas em Ibaté

24 Out 2025 - 15h10Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação Xeque-Mate desarticula "casa bomba" e apreende grande quantidade de drogas em Ibaté -

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, desarticulou uma “casa bomba” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté, nesta sexta-feira (24). A ação faz parte da operação “Xeque-Mate”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto.

No local, os policiais localizaram e apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico: 26 gramas de sementes de maconha, 1.965 microtubos contendo cocaína (1,45 kg), 55 porções de haxixe (38 g), 221 pedras de crack (221 g), 505 frascos com crack (271 g), 582 porções de maconha (1,55 kg) e 427 porções de skunk (922 g).

Também foram apreendidos apetrechos utilizados na preparação e comercialização de drogas, além de seis máquinas de cartão e diversos documentos que devem auxiliar nas investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a operação tem como objetivo desarticular núcleos de distribuição de drogas na região. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos.

Leia Também

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto
Segurança15h32 - 24 Out 2025

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique
Segurança15h28 - 24 Out 2025

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique

Dupla assalta pedestre no bairro Américo Alves Margarido em São Carlos
Segurança13h44 - 24 Out 2025

Dupla assalta pedestre no bairro Américo Alves Margarido em São Carlos

Motocicleta é encontrada abandonada às margens da SP-215
São Carlos 13h36 - 24 Out 2025

Motocicleta é encontrada abandonada às margens da SP-215

Homem é preso enquanto visitava a esposa na Santa Casa de São Carlos
Segurança13h30 - 24 Out 2025

Homem é preso enquanto visitava a esposa na Santa Casa de São Carlos

Últimas Notícias