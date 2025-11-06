(16) 99963-6036
Operação “Xeque-Mate” da Polícia Civil resulta em prisões por tráfico de drogas e posse irregular de arma em São Carlos

06 Nov 2025 - 15h17Por Erika
Crédito: Maycon Maximino

 A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, com apoio do DEINTER-3 de Ribeirão Preto, deflagrou nesta quinta-feira (6) mais uma fase da operação “Xeque-Mate”, com foco no combate a uma associação criminosa envolvida no tráfico de drogas na cidade.

Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e realizadas duas prisões. Os detidos têm 37 e 42 anos e foram localizados, respectivamente, no bairro Jockey Club e em um condomínio fechado em São Carlos. Ambos eram alvos de mandados de prisão temporária.

No cumprimento das ordens judiciais, o homem de 37 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o de 42 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo.

As equipes apreenderam porções de maconha, uma pistola calibre .380 da marca Sig Sauer, munições, balanças de precisão, materiais utilizados para preparo e embalo de entorpecentes, R$ 7.256,75 em dinheiro, joias, telefones celulares e dois veículos — um deles de luxo — avaliados juntos em aproximadamente R$ 342 mil.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo, fortalecer as provas já reunidas e localizar suspeitos que agora são considerados foragidos.

A operação “Xeque-Mate” faz parte das ações estratégicas do DEINTER-3 no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de Ribeirão Preto.

