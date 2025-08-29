Operação Sete de Setembro: Polícia Civil prende jovem por tráfico de drogas em São Carlos

Crédito: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante um jovem de 20 anos acusado de tráfico de drogas.

A ação fez parte da operação “Sete de Setembro”, deflagrada pelo DEINTER-3 (Ribeirão Preto), que tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de entorpecentes na região.

Durante averiguações em pontos de venda de drogas no bairro Jardim Gonzaga, os policiais localizaram uma residência que funcionava como ponto de distribuição. Com apoio da equipe do canil da Guarda Municipal, foram apreendidos porções de maconha já embaladas, comprimidos de ecstasy, balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para o preparo e embalo de drogas.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema.

