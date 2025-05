Operação São Carlos apreende adolescente com drogas no CDHU

Compartilhar no facebook

A droga que estava em poder do adolescente foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Uma operação denominada “São Carlos”, que está sendo realizada na cidade e que conta com o apoio do 11º BAEP que compreende as cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Franca e Sertãozinho, visa tirar de circulação traficantes de drogas.

A ação policial, que conta com quatro cães farejadores, está em ação em São Carlos e durante a tarde, no CDHU, na Vila Isabel, detiveram um adolescente de 17 anos.

O infrator, ao ver as viaturas, dispensou uma sacola que foi recuperada pelos policiais. No interior havia cocaína, maconha, crack e uma quantia em dinheiro.

A droga foi apreendida e o adolescente encaminhado à CPJ. Após as formalidades de praxe, entregue a sua mãe.

