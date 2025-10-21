Operação recupera 16 tampas de bueiros furtadas em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (21/10), em São Carlos, resultou na interdição de dois depósitos de sucata por falta de alvará de funcionamento e na recuperação de 13 grades de bueiros pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A ação envolveu a Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura.



Os três estabelecimentos vistoriados foram alvo de denúncias por receptação de fiação furtada. Em um dos locais, além das grades, foi encontrada uma pequena quantidade de fio de cobre sem origem comprovada. Técnicos do SAAE confirmaram que os materiais eram de propriedade pública. A responsável pelo estabelecimento foi conduzida ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e ficou à disposição do delegado de plantão.



Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, a operação também tem caráter preventivo em relação à saúde pública. “O trabalho conjunto com a PM e a Guarda Municipal é essencial para coibir irregularidades e eliminar possíveis focos de dengue nesse período de emergência”, afirmou.



O SAAE tem enfrentado prejuízos crescentes com furtos de grades e grelhas de bueiros em diversas regiões da cidade. Somente em 2025, já foram substituídas mais de 100 unidades, com custo estimado de R$ 165 mil. Além do impacto financeiro, os furtos colocam em risco a segurança de pedestres e motoristas. Em áreas com reincidência, a autarquia tem adotado a instalação de grades de concreto como alternativa para dificultar a ação criminosa.

