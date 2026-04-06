Operação Páscoa resulta na prisão de cinco procurados pela Justiça durante o fim de semana

Batalhão da PM - Crédito: Rodrigo Stein

Cinco pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas durante ações realizadas ao longo do fim de semana, dentro da Operação Páscoa, em diferentes bairros da cidade e também em município vizinho.

As prisões ocorreram entre a manhã de sábado (4) e a noite de domingo (5), após diligências motivadas por denúncias, patrulhamento preventivo e consultas em sistemas de monitoramento.

A primeira captura aconteceu por volta das 7h30 de sábado, no bairro Jockey Club, quando um homem de 44 anos foi localizado em um endereço após informações indicarem que ele era procurado pela Justiça. Durante a abordagem, foi confirmado mandado de prisão em aberto, sendo ele encaminhado ao plantão policial.

Ainda no sábado, por volta das 12h30, outro homem foi capturado no mesmo bairro após verificação de mandado judicial ativo. Ele foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

No período da tarde, por volta das 15h05, uma mulher de 44 anos foi abordada no bairro Vila Jacobucci durante patrulhamento. Após consulta, foi constatado mandado de prisão relacionado ao artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), sendo ela encaminhada ao plantão policial.

Já no domingo (5), por volta das 19h30, um homem foi abordado após ser visto em atitude considerada suspeita, observando residências. Após verificação, foi constatado mandado de prisão em aberto relacionado ao artigo 155 do Código Penal (furto). Ele possuía ainda antecedentes pelos artigos 155 (furto), 157 (roubo) e 171 (estelionato).

Minutos depois, por volta das 19h40, outra captura foi realizada após informações sobre um veículo cujo proprietário era procurado pela Justiça. O suspeito tentou inicialmente fornecer o nome do irmão, mas após nova consulta foi confirmada sua verdadeira identidade e a existência de mandado de prisão para cumprimento de pena de cinco anos em regime fechado pelo artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes). Ele também possuía antecedentes pelos artigos 155 (furto) e 33 (tráfico de drogas).

Todos os detidos foram apresentados à autoridade policial e permaneceram à disposição da Justiça.

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