Operação no Cidade Aracy termina com apreensão de dois adolescentes procurados

Equipe RPM - Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste domingo (19), uma operação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Militar para coibir o uso de escapamentos irregulares e motos em situação ilegal resultou na apreensão de dois menores procurados pela Justiça, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.



A ação acontecia na Avenida Integração, próximo ao Cemitério da Paz, quando um homem pilotando uma Honda Fan 160, com uma mulher na garupa, ao avistar a operação, deu meia-volta e tentou fugir do local.



Equipes da RPM II, que estavam posicionadas em ponto estratégico, iniciaram acompanhamento pelas ruas do Aracy 2. Após um longo trajeto, o motociclista foi abordado e detido na Rua Regina Célia Silva Vasconcelos.



Durante a ação, populares se aglomeraram e começaram a tumultuar o local. Em meio à multidão, os policiais abordaram um adolescente de 16 anos, e ao consultar seus dados no sistema, constataram que ele era procurado pela Justiça.



O menor foi conduzido ao Plantão Policial. No caminho, pela Rua 1 do Antenor Garcia, os militares avistaram outro adolescente, de 17 anos, que também era conhecido por estar procurado. Ele foi abordado e detido.

Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça.

