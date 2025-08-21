Operação "Moralização" fiscaliza diversos bares em São Carlos

Crédito: divulgação

Na noite de quarta-feira (20/08) e madrugada de quinta-feira (21/08), a Polícia Militar, em parceria com a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizou a Operação “Moralização” em diversos bares e estabelecimentos comerciais.

A ação teve como foco coibir o funcionamento irregular fora do horário permitido, além de atender denúncias de perturbação do sossego e eventos clandestinos como pancadões e bailes funks sem autorização legal.

Durante a operação, em um dos locais já denunciado por receptação de produtos furtados, um indivíduo fugiu pelos fundos do imóvel ao perceber a chegada das equipes, pulando telhados e não sendo localizado. No mesmo estabelecimento, outro homem que se identificou como funcionário foi abordado pelos agentes.

Na vistoria, foram encontrados cerca de 150 metros de fios elétricos e uma quantidade de cobre desencapado armazenados em uma caixa, sem comprovação de origem, além de uma lixadeira.

Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão determinou a apreensão dos objetos e a liberação do averiguado, instaurando investigação para identificar o responsável pelo depósito de sucatas.

Ao todo, sete bares foram vistoriados. Três deles receberam notificações por irregularidades administrativas, e um depósito de sucatas foi interditado por operar sem alvará de funcionamento.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, destacou que as operações de combate à poluição sonora e perturbação do sossego são realizadas sob orientação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

Essas ações são discutidas previamente no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), que atua como um canal de articulação entre os órgãos de segurança pública do município, promovendo estratégias conjuntas para garantir a ordem e o bem-estar da população.

