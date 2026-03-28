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OperaÃ§Ã£o "MoralizaÃ§Ã£o" fiscaliza bares e interdita estabelecimento irregular

28 Mar 2026 - 14h40Por Da redaÃ§Ã£o
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OperaÃ§Ã£o "MoralizaÃ§Ã£o" fiscaliza bares e interdita estabelecimento irregular -

A operação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), denominada “Moralização”, mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura na noite de sexta-feira (27/3) e madrugada de sábado (28/3), em diversos bairros da cidade. 

A ação teve como objetivo coibir o funcionamento irregular de bares e estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles que operam fora do horário permitido, além de combater a perturbação do sossego, pancadões e bailes funks. 

Durante a operação, as equipes realizaram a abordagem e revista de 15 pessoas, não sendo localizado nenhum ilícito penal. Ao todo, 9 bares foram vistoriados. Desses, três foram notificados por irregularidades administrativas e um estabelecimento foi interditado por não possuir alvará de funcionamento, além de descumprir o horário permitido.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, as operações de controle de barulho e perturbação do sossego são definidas no âmbito do GGIM e contam com acompanhamento e determinação do promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira.

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