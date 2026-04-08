Operação Lex Inversa: mulher é presa em Ibaté durante ação contra integrantes do PCC

DIG/DISE -

Uma mulher foi presa preventivamente na manhã desta quarta-feira (8) em Ibaté, durante a Operação Lex Inversa, que tem como objetivo combater integrantes da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e a suspeita foi encaminhada para a unidade policial, permanecendo recolhida na cadeia pública.

A investigação, conduzida ao longo de cerca de um ano pelo Setor de Combate ao Crime Organizado (Seccold) do Deinter-3, contou com apoio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo as autoridades, a mulher é suspeita de integrar o núcleo denominado “disciplina” da organização criminosa — grupo responsável por impor regras internas e realizar os chamados “tribunais do crime”.

Ao todo, a Operação Lex Inversa resultou na expedição de 26 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão. Até o momento, 21 pessoas foram presas e três flagrantes foram registrados durante as ações.

Além de Ibaté, a operação ocorreu simultaneamente em diversas cidades do interior paulista e também fora do estado, incluindo Ribeirão Preto, Brodowski, Cravinhos, Cajuru, Araraquara, Itápolis, Taquaritinga, Guariba, Monte Alto, Ituverava e Uberlândia (MG).

A Operação Lex Inversa faz parte de um conjunto de ações estratégicas das forças de segurança para enfraquecer a atuação de organizações criminosas e reduzir a prática de crimes violentos relacionados à atuação desses grupos na região.

Leia Também