Operação Ferro Velho apreende tampas de bueiros em São Carlos

Na manhã desta terça-feira (21), está em andamento em São Carlos a Operação Ferro Velho, uma ação integrada entre a Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura Municipal.

Durante vistoria realizada em um estabelecimento localizado no bairro Vila Izabel, foram encontradas diversas tampas de bueiros, possivelmente furtadas de vias públicas.

A ocorrência está sendo apresentada e acompanhada pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

Segundo informações, a operação já estava programada previamente para esta data, com o objetivo de fiscalizar ferros-velhos e combater o comércio irregular de materiais metálicos de origem suspeita.

As equipes continuam com as diligências em outros pontos da cidade.

