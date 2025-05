Operação Escapamento resulta em 12 autuações e recolhimento de três veículos em São Carlos

Operação Escapamento - Crédito: divulgação

Na noite desta quinta-feira (29/05), uma operação conjunta entre a Polícia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana foi realizada com o objetivo de coibir o uso de escapamentos com ruídos excessivos em motocicletas.

A ação ocorreu em dois pontos de bloqueio, ambos na avenida São Carlos um nas proximidades do cruzamento com a rua Raimundo Corrêa e outro na região do Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Durante a operação, foram abordados 82 veículos, resultando em 12 autuações e no recolhimento de dois carros e uma motocicleta.

Além da verificação dos escapamentos, os agentes fiscalizaram documentos dos veículos e condutores, além de outros itens exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a operação também busca combater a perturbação do sossego público, atendendo a uma determinação do promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que alterações nas características originais dos veículos configuram infração grave. Ele ressaltou, ainda, a importância da continuidade dessas ações como forma de conscientização. "Essas operações são fundamentais para promover a segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes", afirmou.

As ações são coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e visam não apenas a fiscalização, mas também a prevenção de ilícitos e a promoção de um trânsito mais seguro.

