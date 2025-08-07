Operação em São Carlos e Ribeirão mira quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo

Crédito: SCA

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Barretos e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos resultou, nesta quinta-feira (7), no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Carlos e Ribeirão Preto. A ação faz parte de uma investigação que teve início em Barretos e apura a atuação de uma associação criminosa voltada ao furto e desmanche de veículos, principalmente caminhonetes de luxo.

Segundo o delegado Marcelo Gambi Alves, da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Barretos, a operação teve origem após a apreensão de um caminhão com peças automotivas sem procedência. "Foi feita a localização e apreensão de um caminhão que continha peças de veículos e sem origem declarada. A partir daí descobrimos que entre essas peças havia duas caminhonetes furtadas, uma em Franca e outra em São Carlos", explicou o delegado.

Com base nas investigações, a Polícia Civil identificou os envolvidos na associação criminosa e solicitou à Justiça os mandados de busca e apreensão. Em Ribeirão Preto, foram cumpridos três mandados com apoio do DETRAN. "Houve a interdição de um estabelecimento que era utilizado por um dos alvos investigados naquela cidade", destacou Gambi.

Já em São Carlos, sete mandados foram cumpridos e uma pessoa acabou presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Durante as buscas, foram encontradas rodas de caminhonetes, indicando o foco de atuação do grupo. "Percebemos que o foco preferencial deles eram caminhonetes de luxo, principalmente Hilux e Amarok", afirmou o delegado.

Todo o material apreendido nas diligências será incorporado ao inquérito que tramita em Barretos, onde as investigações terão prosseguimento. "Esses elementos de prova obtidos nas operações de hoje serão incorporados ao inquérito em andamento e, a partir daí, teremos como evidenciar ainda mais a responsabilidade penal dos investigados", concluiu Gambi.

Questionado sobre a possibilidade de novas prisões, o delegado informou que não pode antecipar detalhes, mas confirmou que a investigação pode ter desdobramentos.

