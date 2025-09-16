Operação do Detran e Polícia Militar fiscaliza motocicletas em São Carlos

Motos apreendidas durante operação - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (16), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em conjunto com a Polícia Militar, realizou uma operação de fiscalização na Praça Itália, em São Carlos. A ação teve como foco exclusivo motocicletas, com o objetivo de coibir irregularidades relacionadas a escapamentos barulhentos, pneus carecas e falhas nos itens obrigatórios de segurança, como faróis, setas, buzina e luz de freio.

Durante a operação, 93 motocicletas foram vistoriadas. Como resultado, 14 autos de infração foram lavrados e seis veículos acabaram sendo recolhidos ao pátio municipal.

De acordo com o Detran, a iniciativa visa aumentar a segurança no trânsito e reduzir o número de motos irregulares circulando pela cidade. Além disso, a fiscalização busca atender às reclamações da população em relação ao excesso de ruídos provocados por escapamentos adulterados.

A operação faz parte de um conjunto de ações que deverão ocorrer em diferentes pontos de São Carlos ao longo das próximas semanas.

