OperaÃ§Ã£o de alcoolemia Ã© realizada na Avenida SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: SCA

Uma operação de fiscalização de alcoolemia foi realizada na noite deste sábado (28), na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério municipal.

A ação contou com equipes do Detran, Guarda Municipal e agentes de trânsito, com o objetivo de coibir a condução de veículos sob efeito de álcool.

Durante a operação, os condutores eram convidados a realizar um teste inicial, assoprando um bastão (pré-teste). Caso houvesse indicação positiva para ingestão de álcool, o motorista era então submetido ao teste do bafômetro para confirmação.



A iniciativa faz parte das ações de fiscalização e segurança no trânsito, buscando reduzir acidentes e preservar vidas.

Leia TambÃ©m