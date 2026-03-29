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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

OperaÃ§Ã£o de alcoolemia Ã© realizada na Avenida SÃ£o Carlos

29 Mar 2026 - 06h02Por Da redaÃ§Ã£o
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OperaÃ§Ã£o de alcoolemia Ã© realizada na Avenida SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

 

Uma operação de fiscalização de alcoolemia foi realizada na noite deste sábado (28), na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério municipal.

A ação contou com equipes do Detran, Guarda Municipal e agentes de trânsito, com o objetivo de coibir a condução de veículos sob efeito de álcool.
Durante a operação, os condutores eram convidados a realizar um teste inicial, assoprando um bastão (pré-teste). Caso houvesse indicação positiva para ingestão de álcool, o motorista era então submetido ao teste do bafômetro para confirmação.

A iniciativa faz parte das ações de fiscalização e segurança no trânsito, buscando reduzir acidentes e preservar vidas.

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