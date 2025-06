Operação da PM prende cinco procurados e apreende drogas em São Carlos

Cinco pessoas procuradas pela Justiça foram presas e drogas foram apreendidas nesta quarta-feira (26) durante a Operação Impacto – Adaga III, realizada pela Polícia Militar em diversos bairros de São Carlos. A ação contou com apoio de várias equipes do 38º Batalhão da PM, incluindo viaturas de patrulhamento e da Força Tática.

As prisões ocorreram em diferentes regiões da cidade, entre elas Planalto Verde, Cidade Aracy, Vila São José e condomínios da região do Damha. Em uma das ocorrências, um suspeito tentou enganar os policiais fornecendo dados falsos, mas sua verdadeira identidade foi descoberta com o uso do sistema de monitoramento Muralha Paulista, revelando um mandado de prisão em aberto.

Em outro caso, os policiais localizaram um procurado escondido em um quarto dentro de uma residência na Cidade Aracy. Durante a abordagem, o homem confessou que havia entorpecentes no imóvel, levando os PMs até os locais onde a droga estava escondida. Foram apreendidos 156 eppendorfs com substância análoga à cocaína e porções de maconha.

Todos os detidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos. Alguns dos procurados foram liberados por alvará de soltura, enquanto outros permaneceram à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que operações como essa seguem ocorrendo em todo o município com o objetivo de coibir a criminalidade, cumprir mandados judiciais e garantir a segurança da população.

Leia Também