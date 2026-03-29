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domingo, 29 de marÃ§o de 2026
OperaÃ§Ã£o Alcoolemia

OperaÃ§Ã£o contra Ã¡lcool ao volante Ã© realizada no Centro de SÃ£o Carlos

FiscalizaÃ§Ã£o reuniu Detran, GCM e agentes de trÃ¢nsito para coibir motoristas sob efeito de Ã¡lcool

29 Mar 2026 - 03h10Por FlÃ¡vio Fernandes
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OperaÃ§Ã£o contra Ã¡lcool ao volante Ã© realizada no Centro de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Uma operação de fiscalização de alcoolemia foi realizada na noite deste sábado (28), no Centro de São Carlos.

Segundo relatóri, a ação contou com a participação de equipes do Detran, Gurda Municipal e agentes de trânsito, com o objetivo de identificar e coibir motoristas que diregem sob efeito de álcool na Avenida São Carlos. Na fiscalização, os condutores eram inicialmente submetidos a um pré-teste, por meio de um bastão descartável. 

Na sequência, caso de resultado positivo para ingestão de bebica alcoólica, o condutor era encaminhado para o teste do bafômetro, que confirma a infração. A operação integra as estratégias de segurança viária no município, com foco na prevenção de acidentes e na preservação de vidas.

De acordo com os órgãos envolvidos, ações como essa devem continuar sendo realizadas em diferentes pontos da cidade.

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