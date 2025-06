Operação conjunta recolhe 5 veículos e aplica 17 multas em São Carlos

Compartilhar no facebook

Operação realiza na avenida Francisco Pereira Lopes - Crédito: divulgação PMSC

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) realizou, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, uma operação conjunta de fiscalização de trânsito com a atuação dos Agentes de Trânsito e da Guarda Municipal. A ação aconteceu como parte do curso de atualização dos agentes, coordenado pelo Departamento de Formação da SMSPMU, com o objetivo de promover a segurança viária e a qualificação profissional.

Durante a operação, foram abordados motociclistas e condutores de automóveis, com a verificação de documentos e demais exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ação também incluiu fiscalização quanto à regularidade dos veículos e condutores, bem como orientações sobre segurança e cumprimento da legislação.

Segundo o secretário municipal Michael Yabuki, ações como essa são fundamentais para a segurança no trânsito. "Essas operações são fundamentais para promover o aprimoramento dos nossos agentes, aumentando a segurança e reduzindo o número de acidentes. Alterações nas características originais dos veículos, por exemplo, configuram infração grave", destacou.

Resultados da operação:

Dia 26/06/2025

Autuações: 10

Veículos recolhidos: 03

CRLV bloqueado: 01

CPFs consultados: 20

Veículos vistoriados: 17 motocicletas e 04 automóveis

Dia 27/06/2025

Autuações: 07

Veículos recolhidos: 01 automóvel sem licenciamento, 01 motocicleta sem emplacamento

Recolhimento digital: 01

CPFs consultados: 17

Veículos vistoriados: 12 motocicletas e 05 automóveis

A SMSPMU reforça que novas ações de fiscalização serão realizadas com frequência

