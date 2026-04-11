Operação conjunta fiscaliza bares e resulta em prisão por tráfico de drogas

Crédito: divulgação

Uma operação conjunta realizada na noite de sexta-feira (9) reuniu equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscalização da Prefeitura em diferentes bairros da cidade. A ação ocorreu nas regiões do Jardim Icaraí, Centro e Jardim Cruzado, com foco na fiscalização de bares e saturação policial.

O objetivo da operação foi inibir ações criminosas, como furtos e roubos de veículos, roubos a estabelecimentos comerciais, além de localizar objetos ilícitos, como drogas e armas de fogo, e capturar possíveis foragidos da Justiça.

Durante a fiscalização, oito estabelecimentos comerciais foram vistoriados e dez pessoas abordadas. Como resultado das ações administrativas, foram emitidas quatro notificações e um auto de infração por parte do fiscal da Prefeitura.

Já no bairro Jardim Cruzado, um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Na ocorrência, as equipes apreenderam 40 pedras de crack, 20 porções de dry, duas porções de ICE, três pinos de cocaína, uma porção de K3, 39 porções de maconha e R$ 216 em dinheiro.

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