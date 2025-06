Operação com apoio do CPTran da capital resulta em várias autuações de motociclistas em São Carlos

Policiais na avenida Integração (Serra do Aracy) -

Na tarde desta terça-feira (24), a Polícia Militar, com o apoio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Capital, deflagrou a Operação Impacto “Cavalo de Aço” em São Carlos, com o objetivo de intensificar a fiscalização de veículos e aumentar a segurança no trânsito.

A ação teve como pontos estratégicos de bloqueio a Avenida Integração e a Estrada Municipal Manoel Nunes, e contou com o efetivo da 1º Companhia do 38º BPM/I e equipes táticas do CPTran.

Resultado parcial do primeiro bloqueio (Avenida Integração):

Efetivo empregado: 14 policiais

Pessoas abordadas: 56

Automóveis fiscalizados: 4

Motocicletas fiscalizadas: 46

Veículos removidos: 3 motocicletas e 2 automóveis

Reboques fiscalizados/removidos: 1 / 1

Condutores fiscalizados: 51

Condutores autuados: 25

Autuações estaduais lavradas: 44

