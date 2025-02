Operação Carnaval 2025: Polícia Rodoviária intensifica fiscalização com uso de etilômetros

Polícia Militar Rodoviária - Crédito: divulgação

A Polícia Militar Rodoviária realizará a Operação Carnaval 2025 entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, com o objetivo de garantir a segurança nas rodovias estaduais diante do aumento do fluxo de veículos. A expectativa é que milhões de pessoas se desloquem para o litoral sul (2,5 milhões), litoral norte (1,5 milhão) e diversas cidades do interior.

O principal foco da operação será o combate à alcoolemia, com fiscalização rigorosa e testes para coibir motoristas alcoolizados. No pré-Carnaval, quase mil condutores já foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou recusando o teste do etilômetro.

A corporação reforça a importância de uma condução responsável, respeitando as leis de trânsito para evitar acidentes. Além disso, recomenda cuidados como o uso do cinto de segurança, não utilizar celular ao volante, respeitar a lotação dos veículos e verificar as condições do automóvel antes de viajar.

