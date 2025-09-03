Operação 7 de Setembro da Polícia Civil resulta em prisões em Ibaté e Porto ferreira

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (2) a operação 7 de Setembro, que abrange toda a área do Deinter 3, com sede em Ribeirão Preto. As ações envolveram diversas cidades da região de São Carlos e resultaram em prisões em Ibaté, Porto Ferreira e municípios vizinhos.

Segundo o delegado seccional interino de São Carlos, Geraldo Souza Filho, a operação tem apresentado resultados expressivos.

“Nossa Seccional está se destacando entre as que mais produzem em todo o Deinter 3. Os números de prisões e mandados têm aumentado muito, o que nos dá orgulho. Estamos entre as primeiras colocadas no ranking das seccionais do departamento”, afirmou.

Resultados em Ibaté e Porto Ferreira

Em Ibaté, equipes da DIG, da DISE e da Delegacia local, comandada pelo delegado Ramon, prenderam sete pessoas por mandados de prisão temporária relacionados a investigações de tráfico de drogas, além de efetuar dois flagrantes – um por porte de munição e outro por tráfico.

“Foi um dia bastante exitoso. Conseguimos dar cumprimento a investigações que já estavam em andamento e que apontaram os envolvidos como integrantes de uma quadrilha”, destacou o delegado.

Em Porto Ferreira, também houve prisões: um flagrante por tráfico de drogas e um mandado de prisão por roubo. As ações se estenderam ainda para cidades como Dourado, Ribeirão Bonito, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro.

DIG e DISE como “motores” da Seccional

Souza Filho fez questão de enaltecer o trabalho das delegacias especializadas:

“A DIG e a DISE são os motores da nossa Seccional. O doutor João Fernando, à frente da DIG, e sua equipe têm realizado um excelente trabalho, esclarecendo crimes gravíssimos em São Carlos e região.”

Reestruturação da Delegacia de Ibaté

O delegado também ressaltou a importância da reestruturação da unidade de Ibaté, que esteve sem titular por longo período.

“A delegacia estava acéfala, sem delegado fixo, e isso prejudicava o andamento das investigações. Agora, com o doutor Ramon como titular e a chegada de novos policiais, conseguimos dar mais efetividade às ações. Ibaté precisava desse reforço, já que alguns bairros exigem atenção especial em termos de criminalidade.”

A operação 7 de Setembro prossegue durante a semana em toda a região, com apoio das equipes das delegacias de área e das especializadas, mantendo o foco na redução da criminalidade e no cumprimento de mandados judiciais.

